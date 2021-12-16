В Мінцифри пояснили в чому причина збоїв у додатку «Дія»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чому стаються збої у додатку “Дія”

Федоров пояснив, чому додаток Дія іноді не підтягує потрібні документи

Головна причина періодичних збоїв в роботі мобільного додатку Дія пов’язана з відсутністю єдиної бази даних, з якої можна підтягнути документи. При такій ситуації профільні ресурси іноді просто не витримують навантаження і зависають. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

Про це зокрема розповів в інтерв’ю одному з українських інтернет-видань віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Питання щодо стабільної безперебійної роботи програми Дія для українців особливо актуальне сьогодні, коли ось-ось почнеться масова виплата 1 тис. гривень за повну вакцинацію від Covid-19.

– Насправді нічого не зламалося. Чому зникають документи? Оскільки Дія не зберігає персональні дані, то кожен раз, коли ви авторизуєтеся, з усіх реєстрів підтягуються документи. Немає однієї бази даних, де все зберігається. Щоразу – це нові запити до реєстрів, – пояснив міністр.

Він зазначив, що вітчизняні реєстри створювалися багато років. І хоча вони поступово оновлюються, система все ще недостатньо стабільна і реєстри не витримують навантаження. Як наслідок – інформація не підтягується.

– Але це не означає, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися, – заспокоїв Михайло Федоров.

За його словами, таке хитке становище в Дії – тимчасове, тобто воно не буде повторюватися кожного разу, коли запускається черговий масштабний цифровий проект.

– Ми покращуємо технології, щоб реєстри краще взаємодіяли і одночасно запускаємо унікальний для всього світу сервіс. Тому і виникають такі проблеми, – каже міністр.

І додає, що потрібно вибирати шлях: або просуватися вперед, нехай і з невеликими збоями, або стояти на місці і чекати якоїсь ідеальної досконалості системи кілька років. Але не факт, що дочекаємося, засумнівався міністр.

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