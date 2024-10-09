В Атлантичному океані з урагану четвертої категорії утворився позатропічний циклон Kirk, який стрімко рухається у напрямку Європи. За прогнозом спеціалістів, вже 9 жовтня він дійде до території Франції. Чи загрожує негода Україні?

Про це розповідають “Новини України – НСН”

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що Kirk не загрожуватиме нашій країні, зокрема тому, що коли він вийде на територію Європи, то поступово втрачатиме свою інтенсивність.

“Ні. В такому масштабі як саме позатропічний циклон – ні. Тобто він вже як вийде на територію Європи, то він буде поступово втрачати свою інтенсивність. І, скажімо так, безпосередньо цей циклон до території України не дійде”, – пояснила експерт.

Синоптик додала, що відбудеться певна регенерація циклонів в полі зниженого тиску і “в нас вже будуть просто фронтальні системи: на п’ятницю і на суботу, і на неділю, скажімо”:

“Фронт буде проходити через територію України. Але сказати, що це прям ось цей циклон, то не зовсім. У нас буде просто атмосферний фронт проходити”.

В Європу йде циклон Kirk – як він вплине на Україну розповіли синоптики

На уточнення, чи він просто дасть відчуття похолодання, синоптик зазначила, що “для території України, скажімо так, прямого впливу він не несе”.

“Він трішечки, звичайно, видозмінить баричне поле над Європою, коли він вийде на територію Європи. І відповідно, більшість території буде перебувати в полі зниженого тиску. Але там вже будуть і інші циклони, скажімо так, впливати”, – зауважила Птуха.

Так, додала вона, йдеться про таке багатоцентрове поле зниженого тиску, яке буде над Європою впродовж четверга та п’ятниці.

“Але в п’ятницю до території України надійде вже тільки атмосферний фронт. А самі центри циклонів змістяться на північ Європи взагалі. А над Європою вже взагалі там буде на п’ятницю поле підвищеного тиску, в центральній Європі. А над Атлантикою – новий циклон”, – розповіла експерт.

За її словами, “це завжди таке відбувається, такі процеси”. “Але до України, переважно, якщо щось з Атлантики, доходить тільки у вигляді вже атмосферних фронтів”, – сказала синоптик.

Джерело: Уніан.

Ще новини України: Чи вплине підвищення цін на електроенергію з 1 листопада на тарифи для населення