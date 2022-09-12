В яких випадках безпечніше покинути будинок або укриття: поради експертів

Іноді покинути будинок буде безпечніше, ніж ховатися в підвалі або коридорі. Що радять експерти

Багато українців під час повітряної тривоги спускаються в підвал або ховаються в коридорах. Це досить надійний порятунок від ракет, особливо якщо дотримується правило двох стін. А для жителів оточених і тимчасово окупованих міст будинок стає постійним укриттям.

Проте є ситуації, в яких покинути будинок буде безпечніше, ніж залишатися в ньому.

Про такі випадки інформує NNS

Коли потрібно покинути будинок або укриття:

1. Покинути будинок або місто варто в тому випадку, якщо зробити це радить місцева влада. Слідкуйте за повідомленнями в соцмережах вашої мерії міста або облради. Якщо влада закликає громадян негайно виїхати з міста чи області – по можливості зробіть це. Такі заклики завжди мають серйозні причини. Нагадаємо, що 3 квітня Ірина Верещук закликала жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися.

2. Якщо ви бачите озброєних людей біля укриття – негайно біжіть в інше місце. Особливо важливо йти, якщо військові можуть закріпитися у вашому будинку, адже в нього потрапить вогонь у відповідь.

3. Виїхати з населеного пункту доведеться, якщо він знаходиться на лінії фронту. Зберіть найпотрібніші речі і їдьте разом з рідними. Не чекайте, коли бойові дії почнуться прямо у вашому місті – тоді евакуюватися може бути занадто пізно. Виїхавши з потенційно небезпечного місця ви не тільки убезпечите себе, але і полегшите відвойовування міста ЗСУ. Нагадаємо, що зараз бойові дії, швидше за все, будуть проводитися в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

4. Переїхати в інше житло варто в тому випадку, якщо ви живете біля аеропорту, нафтобази, військового складу або табору, телевежі та інших важливих інфраструктурних об’єктів. По таких об’єктах ворог часто б’є ракетами, а значить, що і найближчі житлові будинки теж в зоні небезпеки.

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