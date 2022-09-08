В "Дії" з'явилася нова послуга – яка функція стала доступною для українців

В Україні відтепер громадяни можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома. В Дії з’явилася нова послуга – тепер поділитися копією документа можна через додаток

Про це повідомляє повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram., передає NNS

“Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в “Дії”. Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома”, – написав Федоров.

Як це працює?

Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити “Дію” до останньої версії та виконати декілька кроків:

відкрити паспорт у застосунку “Дія”;

натиснути на нього та обрати штрихкод;

працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку “Дія”.

Мінцифри оновило додаток Дія — з’явилася нова корисна послуга