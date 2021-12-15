В “Дії“ з’являться нові COVID-сертифікати про третю дозу вакцини

В цифровому додатку “Дія” з’являться нові COVID-сертифікати про третю дозу вакцини. Відбудеться це тоді, коли українці почнуть активно робити третє щеплення

Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що нова доза проти COVID-19 одразу буде відображатися в додатку Дія, але з умовою, але це станеться тоді, коли третю вакцину будуть робити більшість населення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Наразі третя доза вакцини від коронавірусу не є обов’язковою. Її насамперед радять робити людям, у яких через ослаблений імунітет спостерігається слабка імунна відповідь на повний курс (дві дози) вакцинації.

В першу чергу це українці, які перенесли трансплантацію; отримують гормональну терапію; ВІЛ-інфіковані; хворі на рак; особи старше 60 років, які були щеплені двома дозами вакцини.

Наприкінці листопада 2021 року голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував запуск бустерних доз орієнтовно на січень-лютий 2022 року. Пізніше, однак, стало відомо, що йдеться про третю дозу не для всіх бажаючих, а лише для імуноскомпрометованих осіб.

Третя доза від COVID – коли і для кого введуть в Україні