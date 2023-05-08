В деяких областях 8 та 9 травня школярів переведуть на дистанційне навчання – в чому причина

В деяких областях України на два дні, 8 та 9 травня, школярів переведуть на дистанційне навчання. Стала відома причина

Зокрема, таке рішення прийняли через можливі провокації з боку росії в ці сакральні для ворога дні. Вчитися онлайн будуть учні з Полтавської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Про це розповідає НСН.

Полтавська область

Департамент освіти і науки Полтавської ОВА, зважаючи на провокаційні обстріли з боку росії, рекомендував школам Полтави 8 та 9 травня працювати дистанційно. Садочки працюватимуть у звичному режимі, кажуть в Полтавській ОВА.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині школярі 8 та 9 травня також вчитимуться онлайн. Таке рішення прийняли в ОВА.

“Друзі, травневі дні для путінської росії – сакральні дати. Знаємо, з яким підлим, цинічним, підступним ворогом воюємо. Життя і безпека людей, особливо дітей, для нас – найголовніше. Тому прийнято рішення рекомендувати освітнім закладам 8 і 9 травня працювати в онлайн режимі”, – повідомили в Кіровоградській ОВА.

Хмельницька область

Як пише місцевий інформаційний портал “ХМ-Інсайд”, у деяких громадах Хмельницької області внесли зміни в роботу навчальних закладів та заходів за участі дітей. Зокрема, у Кам’янець-Подільській міській раді з посиланням на рекомендації Департаменту освіти і науки Хмельницької ОВА оголосили про дистанційне навчання у школах 8 та 9 травня.

“8-9 травня – можливі провокації та загрози масових обстрілів з боку росії. Для безпеки наших дітей обласний департамент освіти і науки прийняв рішення про онлайн-навчання у школах”, – йдеться в повідомленні

В деяких областях 8 та 9 травня школярів переведуть на дистанційне навчання

Садочки працюватимуть у звичному режимі. Однак батькам рекомендують залишити, за можливості, дітей вдома. Директорка освітнього департаменту облвійськадміністрації Дарія Басюк наголосила, що остаточне рішення про дистанційне навчання – за керівниками кожної громади.

Чи влаштує росія масовану атаку по Україні 9 травня

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Фактам ICTV заявив, що росія навряд знехтує можливістю завдати “більш-менш масованого” ракетного удару на “День перемоги”. На його думку, якщо у рф зможуть зібрати 20 чи 30 ракет, то, ймовірно, вони будуть випущені по Україні. Водночас Жданов не виключає, що на території самої росії також можуть бути провокації, в яких Москва поспішить звинуватити Україну.

Водночас представники української армії, наприклад, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, каже, що не варто думати, що ворог завдасть ударів саме 9 травня, оскільки в Кремлі знають, що цього від них і чекають. Вона заявила, що та довга пауза, яку витримує рф після попереднього масованого ракетного удару, може свідчити про підготовку до якоїсь значущої, за мірками росії, ракетної атаки.

Про те, що не слід прив’язуватись саме до дати 9 травня, заявив і представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він каже, що масована атака може бути як в якусь сакральну дату, так і без неї.

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