В АТБ повертаються звичні для клієнтів знижки – коли чекати акції на товари

Українська продуктова мережа дискаунтерів АТБ анонсувала поновлення роботи свого фірмового мобільного аплета. Це означає, що в магазини АТБ-Маркет повертаються звичні для клієнтів знижки та акції на товари

У повідомленні прес-служби АТБ із цього приводу наголошується, що зараз акція «Суперціна» діє щодо 200 товарів. У перспективі кількість акційних товарів буде збільшено.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ProstoMOB.

Акція «Економія» має на увазі продаж 10-16 товарів з дисконтом протягом семи днів. Торгові позиції, що беруть участь в акції, переглядаються продуктовим ритейлером у щотижневому режимі.

Акційні товари вже з’явилися в магазинах-дискаунтерах по всій країні, за винятком регіонів, де ведуться бойові дії. На момент підготовки матеріалу товарні позиції у розділі додатка «Анонс акцій» були відсутні.

Натомість користувачам демонструвалося повідомлення про те, що анонс акцій перебуває на стадії підготовки. Найімовірніше, що акції стануть доступні користувачам мобільного аплета найближчим часом. До війни вони оновлювалися компанією щосереди.

Мережа супермаркетів АТБ звернулась до клієнтів з важливим попередженням