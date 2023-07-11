Кабмін повернув обмеження у назвах вивісок для аптечних закладів. Заборонено вказувати інформацію про рівень цін на вивісках аптек

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 11 липня, повернув обмеження у назвах на вивісках аптек.

Вказівки щодо рівня цін можуть вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, інформує НСН.

“Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, – написав він.

Уряд заборонив вказувати інформацію про рівень цін на вивісках аптек

Уряд встановив, що на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволяється, крім використання позначення виду аптечного закладу зазначати найменування ліцензіата, аптечного закладу та/або торговельної марки, що належить ліцензіату на законних підставах, за умови, що таке найменування не містить вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін.

Вказівки щодо рівня цін можуть вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Крім того, на вивісці не має міститись інформація, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення, порівняння з іншими аптечними закладами.

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