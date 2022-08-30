Уряд оновив перелік окупованих територій для виплат ВПО – додано 7 регіонів

Уряд оновив перелік територіальних громад, що перебувають під тимчасовою окупацією або в зоні бойових дій для виплат ВПО, та додав до нього 7 регіонів.

Список налічує 330 громад з 9 областей України Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті mind.ua

Тепер до списку входять 330 громад з 9 областей, зокрема:

66 громад Донецької області;

56 громад Харківщини;

9 – Дніпропетровщини;

37 – Луганщини;

60 – Запорізької області;

49 – Херсонщини;

26 – Миколаївщини;

22 – Сумщини;

5 – Чернігівщини.

Мешканці населених пунктів цих територій, що отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можуть отримувати 2000 грн від держави щомісячно. Дітям та особам з інвалідністю передбачені виплати в 3000 грн.

Раніше стало відомо, що Мінсоцполітики спрямувало ще понад 6 млрд грн допомоги для ВПО. На той момент уряд загалом виплатив понад 17 млрд грн допомоги таким особам.

В Україні змінили порядок виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам