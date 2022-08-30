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Уряд оновив перелік окупованих територій для виплат ВПО – додано 7 регіонів

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Уряд оновив перелік територіальних громад, що перебувають під тимчасовою окупацією або в зоні бойових дій для виплат ВПО, та додав до нього 7 регіонів.

Список налічує 330 громад з 9 областей України Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті mind.ua

Уряд оновив перелік окупованих територій для виплат ВПО – додано 7 регіонів

Тепер до списку входять 330 громад з 9 областей, зокрема:

  • 66 громад Донецької області;
  • 56 громад Харківщини;
  • 9 – Дніпропетровщини;
  • 37 – Луганщини;
  • 60 – Запорізької області;
  • 49 – Херсонщини;
  • 26 – Миколаївщини;
  • 22 – Сумщини;
  • 5 – Чернігівщини.

Мешканці населених пунктів цих територій, що отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можуть отримувати 2000 грн від держави щомісячно. Дітям та особам з інвалідністю передбачені виплати в 3000 грн.

Раніше стало відомо, що Мінсоцполітики спрямувало ще понад 6 млрд грн допомоги для ВПО. На той момент уряд загалом виплатив понад 17 млрд грн допомоги таким особам.

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