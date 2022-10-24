Умови призначення субсидій в Україні змінили – деталі

Заступник міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що у зв’язку з воєнним становищем у країні умови призначення субсидій громадянам дещо відкоригувалися

Про це він розповів під час національного телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”.

Так, за словами Музиченко, зокрема йдеться про умови призначення субсидій українцям, які виїхали за кордон. Як зазначається, раніше субсидії українцям, які перебували за кордоном сукупно понад 60 днів, не рахуючи службових відряджень, лікування, навчання або догляду за дитиною до трьох років, не призначали.

“Ми розуміємо, що значна частина наших громадян не з власної волі перебувають за кордоном, рятуючи своє життя та здоров’я. Передбачено, що таким домогосподарствам, у яких окремі члени перебувають за кордоном, у цей період субсидія нараховується, але не враховуються соціальні норми на таких осіб. Але решта домогосподарства може отримувати житлову субсидію”, – розповів він.

На додаток до цього передбачено ослаблення призначення субсидій громадянам, які втратили роботу та зареєстровані у центрах зайнятості, як безробітні. Для таких людей враховуватимуть як дохід допомогу з безробіття, а не фактичні доходи за останні півроку, як це було раніше.

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