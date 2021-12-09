В Україні ввели економічний паспорт українця. Кошти можна буде використовувати по досягненню 18 років. Які умови дострокового отримання грошей

Кошти, які будуть накопичуватися на балансі економічного паспорта українця, можна буде використовувати лише після того, як власник досягне 18 років. Є лише одна умова, дострокового отримання грошей за економічним паспортом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі одного з українських телеканалів розповів, у якому разі громадяни зможуть скористатися грошима, накопиченими завдяки програмі “Економічний паспорт українця”, до настання повноліття.

З ініціативи президента України Володимира Зеленського громадяни країни, які з’явилися на світ з 2019 року, отримають економічний паспорт. На рахунок якого держава протягом 18 років перераховуватиме певні суми грошей. Коли українець досягне повноліття, його економічний паспорт складатиметься із 20 000 євро. Кошти можна буде витратити на оплату навчання, покупку житла або перерахувати до недержавного пенсійного фонду.

“Якщо трапиться, що дитина захворіє на хворобу, яка не фінансується в повному обсязі з держбюджету, то ці гроші можна взяти достроково”, – уточнив Данило Гетьманцев.

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