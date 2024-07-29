Увечері 29 липня Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на понад півгодини. Один із поїздів – міжнародний.

29 липня ввечері запізнюються одразу 3 українські поїзди.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”, передають “Новини України – НСН”.

Зазначається, що спізнюються поїзди:

№39/40 Запоріжжя-1 – Солотвино-1, очікувана затримка складає 1 годину 17 хвилин;

№705/706 Пшемисль Головний – Київ-Пас., на 39 хвилин;

№771/772 Київ-Пас. – Хмельницький, на 33 хвилини.

Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на популярних маршрутах 29 липня ввечері

Таким чином, поїзд №39/40 Запоріжжя-1 – Солотвино-1 попередньо прийде на кінцеву станцію 30 липня о 10:19. А крім того:

поїзд №705/706 Пшемисль Головний – Київ-Пас. – 29 липня о 20:26;

поїзд №771/772 Київ-Пас. – Хмельницький – 29 липня о 21.02.

В Україні запустили новий потяг

Раніше Укрзалізниця повідомила про запуск нового поїзда між Києвом та Одесою. Він курсуватиме у липні та серпні. Дати рейсів:

30 липня;

1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня.

Відправлення з Києва – о 6.03. Прибуття до Одеси – о 13.34.

З Одеси вирушатиме о 14:20. Прибувати до Києва – о 21.54.

Квитки на рейси будуть доступні у застосунку “Укрзалізниці”. А крім того:

на сайті;

у чат-боті;

у касах вокзалів.

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