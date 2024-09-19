Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укрзалізниця”.

В компанії повідомили, що завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL, завершується коротка перерва у продажі квитків на популярне пересадкове сполучення з Варшави через Раву-Руську до Львова. Укрзалізниця дякує SKPL за всі зусилля, докладені для подальшого безперебійного функціонування цього рейсу.

Укрзалізниця подовжує продаж квитків на поїзд до Польщі – який розклад руху

Розклади руху поїздів залишаться звичними. З Варшави Всходньої поїзд №767 відправляється щодня о 21:31, Люблін 23:27—23:40, Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді).

Відправлення пересадкового поїзда №867/868 із Рави-Руської о 06:15, Львів 07:47—08:02, Івано-Франківськ 11:12—11:16, прибуття у Коломию о 12:00.

Зворотно поїзд №867/868 відправляється з Коломиї о 03:06, Івано-Франківськ 03:55-04:00, Львів 06:58—07:14, прибуття до Рави-Руської о 08:38.

Відправлення поїзда №767 із Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді), Люблін 13:50—14:11, прибуття на станцію Варшава Всходня о 16:01.

Квитки Львів – Варшава можна купувати в один клік просто зараз у застосунку чи на оновленому сайті Укрзалізниці https://booking.uz.gov.ua/, в чат-боті та в касах вокзалів.

Ще новини України: “Укрзалізниця” припиняє продаж квитків на поїзд у Польщу – в чому причина і чи відновлять сполучення