Укрзалізниця може відкрити нові маршрути для пасажирських поїздів

Укрзалізниця відкрила дві нові колії до кордону з Румунією, це може дозволити відкрити нові маршрути для пасажирських поїздів

Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті day.kyiv.ua

“Відкрили одразу дві дільниці на кордоні з Румунією. Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. (…) Ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців”, – зазначив Камишін у Telegram.

Однак, заявив він, це стане можливим одразу після того, як румунські колеги відремонтують свою частину дільниці.

До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.

Голова Укрзалізниці заявив, що ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — “найбільш завантаженому напрямку”. “Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тон вантажів на рік”, – додав Камишін.

“Укрзалізниця” цьогоріч планує оновити до 500 пасажирських вагонів