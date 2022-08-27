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Укрзалізниця може відкрити нові маршрути для пасажирських поїздів

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Укрзалізниця відкрила дві нові колії до кордону з Румунією, це може дозволити відкрити нові маршрути для пасажирських поїздів

Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті day.kyiv.ua

“Відкрили одразу дві дільниці на кордоні з Румунією. Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. (…) Ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців”, – зазначив Камишін у Telegram.

Укрзалізниця може відкрити нові маршрути для пасажирських поїздів

Однак, заявив він, це стане можливим одразу після того, як румунські колеги відремонтують свою частину дільниці.

До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.

Голова Укрзалізниці заявив, що ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — “найбільш завантаженому напрямку”. “Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тон вантажів на рік”, – додав Камишін.

“Укрзалізниця” цьогоріч планує оновити до 500 пасажирських вагонів

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