“Укрзалізниця” запускає у продаж додаткові квитки напередодні Різдва

“Укрзалізниця” напередодні Різдва запускає продаж додаткових квитків на потяги популярних напрямків

Насамперед можливість докупити квитки з’явиться у тих, хто їде 5 січня. Про це розповіли у прес-службі “Укрзалізниці”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські новини.

“Укрзалізниця” додала у продаж 1650 квитків на найбільш популярні напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня”, – говориться в повідомленні.

УЗ опублікувала список напрямків, на яких будуть доступні додаткові квитки: з Києва та Харкова – додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова;

з донецького та дніпровського напрямків – 150 місць у західному напрямку;

з одеського напрямку – 240 місць у Карпати;

з київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та назад – до 500 місць додатково.

Також додані вагони до поїзда № 102/101 Київ – Херсон та № 20/19 Київ – Попасна з Києва 9 та 11 січня, назад 10 та 12 січня.

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