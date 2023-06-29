5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

12
Тег:
Cуспільство
12

Укрпошта змінює графіки роботи більшості відділень

Журналіст
Укрпошта змінює графіки роботи більшості відділень
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Укрпошта змінює графіки роботи більшості відділень поштового зв’язку. Про це повідомила прес-служба компанії

З 1 липня вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія зменшила час роботи відділень.

“Зараз “Укрпошта” готова до усіх викликів сьогодення і пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень”, – йдеться в повідомленні.

Укрпошта змінює графіки роботи більшості відділень

Укрпошта змінює графіки роботи більшості відділень що відомо

Нові графіки

За даними прес-служби, відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Також “Укрпошта” поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті протягом 5 днів.

“Укрпошта” радить перед відвідуванням поштового відділення перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у додатку “Укрпошти”, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545

В “Укрпошті” заявили, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії – максимально стандартизувати їх.

Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна “Укрпошта” та приватна “Нова пошта”. Перевагою “Укрпошти” є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах.

“Нова пошта” доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

Ще новини України: Для українців за кордоном доступні документи та послуги у Дії – перелік сервісів

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×