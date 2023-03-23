Україну засипле снігом: синоптик розповіла, коли різко погіршиться погода

Нинішній тиждень радує українців своїм теплом. Стовпчики термометрів вдень піднімаються місцями до +15…+20 градусів. Проте вже через кілька днів погода різко зміниться і Україну засипле снігом

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, вже з 28 березня Україну накриє холодний атмосферний фронт, і в деяких регіонах навіть випаде сніг. Йдеться про західні області.

Про це розповідає НСН

Такий прогноз підтвердили синоптики метеорологічного ресурсу Ventusky. За їхніми прогнозами, вранці 28 березня випаде сніг у всіх західних областях України. Особливо сніжно буде у Львівській та Рівненській області.

Вдень снігові опади перемістяться на Тернопільську та Хмельницьку області, а до 17:00 сніг уже буде у столиці, Київській та Чернігівській області, а також у районі Чернівців. До 20:00 опади припиняться майже по всій території України, але ще буде незначний сніжок у районі Сум та Чернівців.

Ще один сніговий день очікується на 31 березня. Проте цього разу сніг побачать мешканці Чернівецької, Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей.

Наприкінці березня Україну засипле снігом

А поки що українці можуть продовжувати насолоджуватися теплими весняними днями. У п’ятницю, 24 березня, в Україні потеплішає ще сильніше. Найтепліша погода очікується у Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях, де повітря прогріється до +19 градусів тепла. У той же час можливі дощі на півночі, а також у Хмельницькій, Полтавській, Харківській областях та Криму.

У вихідні синоптик передає дощі. 25 та 26 березня опади очікуються по всій країні. Через це трохи похолодає, і стовпчики термометрів будуть в межах +9…+13 градусів вдень і 0…+7 градусів уночі.

Джерело

Новини України:

Коли в Україну прийде справжня весна – прогноз погоди

Встановити додаток