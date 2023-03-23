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Україну засипле снігом: синоптик розповіла, коли різко погіршиться погода

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Україну засипле снігом: синоптик розповіла, коли різко погіршиться погода

Нинішній тиждень радує українців своїм теплом. Стовпчики термометрів вдень піднімаються місцями до +15…+20 градусів. Проте вже через кілька днів погода різко зміниться і Україну засипле снігом

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, вже з 28 березня Україну накриє холодний атмосферний фронт, і в деяких регіонах навіть випаде сніг. Йдеться про західні області.

Про це розповідає НСН

Такий прогноз підтвердили синоптики метеорологічного ресурсу Ventusky. За їхніми прогнозами, вранці 28 березня випаде сніг у всіх західних областях України. Особливо сніжно буде у Львівській та Рівненській області.

Вдень снігові опади перемістяться на Тернопільську та Хмельницьку області, а до 17:00 сніг уже буде у столиці, Київській та Чернігівській області, а також у районі Чернівців. До 20:00 опади припиняться майже по всій території України, але ще буде незначний сніжок у районі Сум та Чернівців.

Ще один сніговий день очікується на 31 березня. Проте цього разу сніг побачать мешканці Чернівецької, Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей.

Наприкінці березня Україну засипле снігом

Україну засипле снігом: синоптик розповіла, коли різко погіршиться погода

А поки що українці можуть продовжувати насолоджуватися теплими весняними днями. У п’ятницю, 24 березня, в Україні потеплішає ще сильніше. Найтепліша погода очікується у Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях, де повітря прогріється до +19 градусів тепла. У той же час можливі дощі на півночі, а також у Хмельницькій, Полтавській, Харківській областях та Криму.

У вихідні синоптик передає дощі. 25 та 26 березня опади очікуються по всій країні. Через це трохи похолодає, і стовпчики термометрів будуть в межах +9…+13 градусів вдень і 0…+7 градусів уночі.

Джерело

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