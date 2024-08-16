В Україні 17 серпня не планують відключення світла. Проте українців закликали заощадливо користуватись електроенергією.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго“.

В компанії повідомили, що наразі заходи обмеження споживання на 17 серпня не прогнозуються, однак при зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково.

Українців просять заощадливо користуватись електроенергією 17 серпня – у які години

“Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 16:00 до 24:00“, – підкреслили в “Укренерго”.

Як відомо, з березня українці знову повернулись до введення графіків відключення світла. Адже ворожі удари значно погіршили ситуацію в енергетичній системі України. Окупанти били по різних об’єктах енергетики.

Влітку ситуація в енергомережі значно погіршилась через погодні умови.

Аномальна спека, що прийшла в Україну, призвела до збільшення використання кондиціонерів, що своєю чергою значною мірою навантажувало послаблену ворожими обстрілами енергомережу.

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