В НЕК “Укренерго” розповіли, чи будуть застосовувати графіки відключення світла 25 вересня в України.

25 вересня в Україні не відключатимуть світло. Однак українців просять економно споживати електроенергію.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Українців просять економити електроенергію – що буде з графіками відключення світла 25 вересня

“Завтра, 25 вересня, заходи обмеження споживання не плануються”, – йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію у період з 16:00 до 22:00. Зокрема, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00.

Відомо, що востаннє графіки відключення вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Це було пов’язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

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