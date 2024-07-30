В ДСНС попередили про новий вид мінної небезпеки. Йдеться про осколкові авіабомби ШОАБ-0,5 – так звані вибухові “м’ячики”.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передають “Новини України – НСН”.

Рятувальники також опублікували світлини, на яких зображені кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5, які становлять серйозну загрозу.

Зазначається, що одна касета РБК-500 містить 565 таких “кульок” масою по 400 грамів кожна.

Ці бомби мають велику зону ураження, а частина з них не детонує при падінні, що робить їх особливо небезпечними. Будь-який дотик може спричинити вибух.

Найбільша небезпека полягає в тому, що ці авіабомби привертають увагу дітей, так як схожі на маленькі м’ячики і мають сріблястий колір. Діти можуть помилково сприйняти їх за іграшки, що може призвести до трагічних наслідків.

“Небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі. Покажіть дітям світлини та нагадайте основні правила мінної безпеки: бачиш вибухонебезпечний предмет – не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101”, – зазначили рятувальники.

Українців попередили про новий вид мінної небезпеки – про що йдеться

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