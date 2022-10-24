Українцям пояснили як діяти після отримання повістки – інструкція

В Україні планують продовжити мобілізацію для доукомплектування і доповнення армії. Головний військком Києва Юрій Максимів розповів, як діяти чоловікам після отримання повістки

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів розповів, яким має бути алгоритм дій в разі отримання повістки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Мета.

Перше, що повинні зробити чоловіки, – прибути в центр комплектування для уточнення біографічних та облікових відомостей.

Військком пояснює: «Тобто, прізвище, ім’я, по батькові, склад сім’ї, домашня адреса, номер телефону, спеціальність, місце роботи, чи є підстави, які можуть дати право на відстрочку від призову по мобілізації».

Якщо з’ясовується, що відстрочки немає, тоді проводиться медичний огляд. Під час проходження огляду громадянин може заявити про хвороби та підтвердити це документами. У такому випадку чоловік направляється до сімейного лікаря, який відправляє призовника до профільного фахівця.

За словами Юрія Максиміва, в залежності від остаточного висновку, громадянин визнається або придатним, або непридатним, або обмежено придатним. Також передбачена кримінальна відповідальність за ухиляння від військової служби під час мобілізації. Чоловікам загрожує до 5 років ув’язнення.

Як можна отримати офіційне звільнення від мобілізації після вручення повістки