Українцям на окупованих територіях страховий стаж можуть не зарахувати – у чому причина

Українцям, які опинилися в окупації і які працюють на непідконтрольних територіях, страховий стаж не зараховуватиметься. Стала відома причина

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

“Поки вони не платять ЄСВ, їхній страховий стаж не зараховуватиметься у жодному вигляді”, – сказала Жолнович.

При цьому, за її словами, на непідконтрольних територіях лишається близько 3 млн пенсіонерів.

З 2014 року на непідконтрольних територіях перебувало 1,277 млн пенсіонерів, з них 1,160 млн перепризначалися, тобто виїжджали на підконтрольну територію та підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталося, і ми не знаємо що з ними. З урахуванням нових непідконтрольних територій таких пенсіонерів близько 3 млн, – каже Жолнович.

Голова міністерства зазначила, що всім цим людям пенсійні виплати нараховуються за замовчування. Припиняються виплати лише у разі, якщо ПФУ отримує інформацію про смерть людини або ж особа не знімала гроші з рахунку протягом 6 місяців.

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