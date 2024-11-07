Українці зможуть повторно оновити дані у “Резерв+” – у Міноборони назвали терміни

В Україні військовозобов’язані зможуть повторно оновити дані у “Резерв+”. Команда Міноборони працює над необхідним функціоналом додатка, щоб надати змогу повторно це зробити вже у листопаді.

Про це на “Армія TV” розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, передають “Новини України – НСН”.

“Зараз, згідно з мобілізаційним законом, який був прийнятий і набув чинності 18 травня, ви мали можливість оновити свої контактні дані, в тому числі і фактичну адресу місця проживання. Вже цього місяця наша команда працює над тим, щоб дати можливість повторного оновлення таких даних”, – розповіла заступниця міністра оборони.

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В контексті цього вона пояснила, що військовозобов’язані українці зможуть змінювати фактичне місце проживання всього в декілька кліків у застосунку:

“Як тільки ми запустимо таку можливість, кожна зміна фактичного місця проживання буде можлива в декілька кліків”.

Як повідомлялося раніше, у застосунку Армія+ стартувало нове опитування щодо можливості зміни місця служби. Опитування триватиме до 10 листопада і міститиме 12 запитань.

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