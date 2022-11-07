Українці зможуть отримати 13200 гривень від ООН – хто має право на виплати, як оформити

Українців повідомили про зміни у одній з програм виплат: громадяни тепер зможуть отримати 13200 гривень від ООН. Організація вирішила збільшити суму допомоги у зв’язку з опалювальним сезоном. Як оформити виплати

Раніше допомогу українці отримували протягом трьох місяців, а загалом сума виплати становила 6 600 грн на одну особу. У зв’язку з опалювальним сезоном виплати продовжили ще на 3 місяці, а сума виплат дорівнюватиме 13 200 гривням.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Хто з українців може отримати 13200 гривень від ООН

Виплати призначені внутрішньо переміщеним особам, а також людям, які постраждали від військових дій (це жителі Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей). Крім того, на таку допомогу можуть розраховувати люди, які були в статусі ВПО, але з якихось причин повернулися на місця постійного проживання. Виплати отримають такі категорії громадян:

самотні батьки, які мають дітей віком до 18 років;

опікуни над людьми похилого віку (55 років і старшими);

люди похилого віку, які перебувають під опікою дітей до 18 років;

сім’ї, в яких є одна або кілька осіб із особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми.

Варто зауважити, що дохід сім’ї не має перевищувати 5400 грн на особу на місяць. До того ж, ви не зможете отримати виплату, якщо раніше отримували допомогу від міжнародних організацій. Сім’я має підтвердити свою приналежність до вразливих категорій документально. Кожен член сім’ї має надати такі документи, як паспорт, ідентифікаційний код, номер банківської карти, документи, що підтверджують належність до вразливої категорії населення (довідки, витяги), а для дітей – свідоцтва про народження.

Виплати по 13 000 гривень на кожного члена сім’ї – хто отримає гроші і як подати заявку