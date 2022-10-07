Українці з 20 жовтня почнуть отримувати нову допомогу у розмірі 2200 грн – про кого йдеться

Багато українців з 20 жовтня почнуть отримувати нову допомогу у розмірі 2200 грн. Про кого йде мова

Йдеться про мешканців нещодавно звільнених від окупантів територій. Виплати передбачені Міжнародною організацією з міграції. Також можна отримати допомогу від Червоного Хреста – 1200 грн.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що на підтримку можуть розраховувати українці, які не виїжджали з захоплених рашистами територій. Виплати у 2200 грн та 1200 грн передбачені для людей незалежно від віку та статі.

Жителі населених пунктів, звільнених від російських військ, вже отримують допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Її отримали українці із деокупованих регіонів Донеччини, Херсонщини, Харківщини. Виплати здійснює Укрпошта.

Зазначено, що для отримання коштів слід звернутися до військових адміністрацій чи органів місцевого самоврядування. Люди мають надати документи, після чого заявки внесуть до відповідних списків.

Раніше глава Мінреінтеграції Ірина Верещук зазначила, що уряд всіляко допомагатиме українцям, звільненим з-під окупації. Для них передбачені не лише виплати, а й продукти, засоби гігієни та теплий одяг. Держава залучає міжнародні організації, які займаються благодійністю та надають значну підтримку нашим співвітчизникам.

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