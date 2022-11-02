Українці такого не очікували – Зеленський назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності

Володимир Зеленський назвав найбільшу помилку України та її політиків за 30 років незалежності

Найбільша помилка України та її політиків за 30 років незалежності – це те, що ми не побудували сильної оборонної стратегії, адже не чекали настільки агресивних та кровопролитних вчинків від країни-терористки Росії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському телебаченню. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Ми маємо будувати дуже прагматичні відносини, адже РФ дуже небезпечна і ми зараз бачимо результати їхньої політики. Україна раніше не побудувала сильної безпекової стратегії, адже ми не очікували від росіян настільки агресивних та кривавих кроків. Це найбільша помилка української політики», – сказав Зеленський.

Наразі деякі політичні лідери хотіли б підштовхнути главу України до компромісів із Кремлем, однак це неможливо. Адже Україна протягом своєї історії вже намагалася домовлятися із сусідкою-агресоркою, і знає, чим це закінчувалося.

«Я не хочу повторення цього. Однієї війни для України в цьому століття достатньо», – заявив глава держави.

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