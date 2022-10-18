Українці можуть заплатити за газ у відділенні Нової пошти – Нафтогаз

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” нагадала, що заплатити за газ клієнти можуть у будь-якому відділенні поштового оператора “Нова пошта”
Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії. Про це інформує NNS
“Ми продовжуємо співпрацю з ключовими партнерами, щоб наші клієнти отримували найкращий сервіс у будь-якому місці та у будь-який час”, – відзначили в Нафтогазі.
Також у компанії опублікували інструкцію, як оплачувати газ на Новій пошті:
- повідомити оператора банківські реквізити та номер особового рахунку;
- вказати суму платежу;
- оплатити готівкою або карткою.
При цьому увагу клієнтів привернули до того, що кошти зараховуються протягом трьох банківських днів.
Українцям нагадали про нові способи оплати за газ — Нафтогаз