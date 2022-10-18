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Україна
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Українці можуть заплатити за газ у відділенні Нової пошти – Нафтогаз

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украинцам напомнили, что за газ можно оплатить на Новой почте

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” нагадала, що заплатити за газ клієнти можуть у будь-якому відділенні поштового оператора “Нова пошта”

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії. Про це інформує NNS

“Ми продовжуємо співпрацю з ключовими партнерами, щоб наші клієнти отримували найкращий сервіс у будь-якому місці та у будь-який час”, – відзначили в Нафтогазі.

Також у компанії опублікували інструкцію, як оплачувати газ на Новій пошті:

  • повідомити оператора банківські реквізити та номер особового рахунку;
  • вказати суму платежу;
  • оплатити готівкою або карткою.

При цьому увагу клієнтів привернули до того, що кошти зараховуються протягом трьох банківських днів.

Українці можуть заплатити за газ у відділенні Нової пошти - Нафтогаз

Українцям нагадали про нові способи оплати за газ — Нафтогаз

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