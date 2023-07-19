Дорослі діти мають утримувати своїх батьків. За яких умов українці зобов’язані платити аліменти літнім батькам

В Україні дорослі діти зобов’язані утримувати літніх батьків, якщо вони є непрацездатними (досягли пенсійного віку), але не мають права на пенсії. Діти також зобов’язані брати участь у додаткових витратах на батьків (наприклад, оплачувати лікування).

Про це йдеться у роз’ясненні Мін’юсту, законодавчо обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків закріплено статтею 51 Конституції України та статтею 202 Сімейного кодексу України, повідомляє НСН.

Українці мають платити аліменти літнім батькам – у яких випадках

Отже, повнолітні діти зобов’язані платити аліменти літнім батькам за двох умов:

батьки непрацездатні (особи, які досягли пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника відповідно до закону);

батьки потребують матеріальної допомоги (особи, які не мають можливості забезпечити своє гідне існування через відсутність пенсії або її низького розміру).

Слід звернути увагу, що:

обов’язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей;

потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування через відсутність пенсій або її низького розміру, а також через відсутність у них інших джерел існування.

Обов’язок повнолітніх доньки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги, не є абсолютним. Якщо судом буде встановлено, що мати, тато ухилялися від виконання батьківських обов’язків, діти можуть бути звільнені від обов’язку надавати батькам зміст.

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