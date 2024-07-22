Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, обговорюючи з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом війну в Україні, діє винятково з власної ініціативи.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляють “Новини України – НСН”.

“Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії”, – сказала вона.

На думку віцепрем’єрки, пропозиції Джонсона мають на меті “створити поле для дискусії”.

Українська влада покоментувала “мирний план” Джонсона

“Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців”, – сказала Стефанішина.

Як відомо, Джонсон зустрічався з Трампом минулого тижня, після чого опублікував у Daily Mail колонку про своє бачення “мирної угоди” між Україною та Росією.

Вона передбачає, що Україна відновлює контроль над територіями станом на 24 лютого 2022 року, для чого США дають їй всю необхідну зброю і не блокують вступ до НАТО. Крім того, українські військові в перспективі можуть замінити американський контингент у Європі.

Росії натомість пропонують певні гарантії захисту російськомовних в Україні та перспективи повернення в G7 і, можливо, навіть членство в НАТО. За словами Джонсона, саме Трамп здатен утілити цей план у життя.

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