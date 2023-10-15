Україні стає дедалі важче отримувати фінансову допомогу від міжнародних партнерів – у Мінфіні назвали причину

Україні стає все важче отримувати фінансову допомогу від міжнародних партнерів. У Мінфіні пояснили в чому причина

Причина в тому, що увага посадовців у ключових для України державах зосереджується на майбутніх виборах, а ще зростає геополітична напруженість.

Про це 14 жовтня заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, цитує Reuters. Про це повідомляє НСН.

«Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів. Вони хотіли б забути про війну, але повномасштабна війна все ще триває», — наголосив Марченко.

За його словами, Україна зараз докладає «вдвічі більше зусиль», щоб переконати партнерів у наданні підтримки, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні.

Україні стає дедалі важче отримувати фінансову допомогу від міжнародних партнерів

Марченко пояснив, що «геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах» зменшують бажання урядів підтримувати Україну. Він згадав про вибори, заплановані в США та Європейському Союзі наступного року.

«Ми вже маємо певні зобов’язання, як-от 5,4 мільярда доларів за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов’язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників: США та Європейський Союз», — наголосив міністр.

Ситуація з економікою

Економіка України має зрости на 5% у 2024 році, казав нещодавно Сергій Марченко. За його словами, достатні запаси газу на зиму повинні захистити економіку від потенційного зростання цін.

Як вказує Reuters, Україна наступного року все ще залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат. Агентство також пише, що ЄС працює над пакетом допомоги Україні на 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

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