Українцям за освоєння однієї спеціальності дадуть по 30 000 гривень – про яку професію йдеться

В Україні дадуть по 30 000 гривень для безробітних громадян, які матимуть бажання освоїти одну спеціальність. Про яку професію йде мова і хто фінансуватиме

Йдеться про навчання ІТ-спеціалістів, яке фінансуватимуть за кошти уряду. Ця професійна підготовка не розрахована на студентів або на спеціалістів, які вже мають відповідний фах.

Урядова програма підготовки ІТ-спеціалістів, яка стартує цими днями, отримала назву “Старт в ІТ”. У чому полягатиме цей старт, і як має намір посприяти тому держава, розповів під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідно до цієї програми, держава виділяє стипендії для тих, хто захоче засвоїти навички ІТ-спеціаліста. В рамках цієї програми готуватимуть молодших розробників, дата-аналітиків і графічних дизайнерів. Українцям, які здобуватимуть ці спеціальності, дадуть по 30 тисяч гривен стипендії. Ці гроші можна буде витратити лише для навчання на курсах з підготовки ІТ-спеціалістів.

Перелік навчальних курсів визначатиме Міністерство цифрової трансформації. За якими критеріями обиратимуть учителів та учнів, іще подробиць немає. Наразі лише відомо, що завдяки цій програмі Кабмін має намір підготувати 60 тисяч спеціалістів для ІТ-галузі. Держава виділяє на її фінансування загалом 1,8 млрд гривень.

“Ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри. Держава надає таку можливість”, – розповів прем‘єр.

Денис Шмигаль також підкреслив, що в Україні ІТ-галузь вже отримала неабиякий розвиток. А самі спеціалісті цієї галузі вже давно становлять міцний осередок середнього класу. Причому вони не лише забезпечують добробут своїх сімей, але й сталі податкові надходження до бюджету.

Кім того, очільник уряду розповів про ще п’ять програм, які передбачають створення нових підприємств і нових робочих місць. Уряд запускає їх практично одночасно. Умови та реєстрація для участі в цих програмах незабаром стануть доступними в Дії.

“Ми хочемо, аби люди залишалися жити та працювати в Україні. Бачили тут можливості й перспективи. Саме на це і спрямована програма «єРобота». Поступово в Дії з’явиться можливість та деталі, як податися на кожен із цих грантових проектів. Все буде зручно, швидко і прозоро”, – запевнив глава Кабміну.

Українцям не підвищать тарифи на комунальні послуги за однієї умови

125 тисяч гривень під час війни: хто може подати заявку