Українцям розповіли як будуть виплачувати субсидії та іншу соцдопомогу в квітні

В умовах війни, коли багато людей втратили роботу, а хтось і роботу, і дім, кожна копійка важлива для громадян. Як будуть виплачувати субсидії та іншу соцдопомогу в квітні

Ситуація на фронті може змінитися будь-якої хвилини. Тому уряд намагається якнайшвидше розраховуватися з громадянами за всіма обов’язковими виплатами. Зокрема, субсидії, пільги та інші соцвиплати за квітень профінансовані з випередженням графіка, і гроші вже пішли до регіонів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Ми зібрали дані про необхідність коштів від регіональних органів соціального захисту населення та ще 1 квітня перерахували до регіонів необхідне фінансування. Це понад 8,6 млрд грн. Зокрема, на фінансування різних видів соціальної допомоги було направлено 4,8 млрд грн, а на фінансування пільг і субсидій – 3,8 млрд грн”, – повідомила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

При цьому з обласних центрів гроші вже пішли далі – у міста і райони. Тому, вже найближчими днями люди їх отримають, запевнили у Мінсоцполітики.

Для того, щоб виплатити людям гроші в найгарячіших точках, уряду довелося запровадити спецмеханізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги.

За цим спецмеханізмом у квітні будуть виплачені гроші в населених пунктах 8 областей:

Донецької області (Волноваський, Маріупольський райони, а також міста Вугледар та Маріуполь);

Запорізької області (Васильківський, Мелітопольський, Пологівський та Бердянський райони, а також міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак);

Київської області (Бучанський та Вишгородський райони та міста Буча, Ірпінь, Славутич);

Луганської області (всі міста та райони);

Сумської області (Охтирський район у межах колишнього Тростянецького району);

Харківської області (більшість районів та міст);

Херсонської області (Високопільський район);

Чернігівській області (всі міста та райони).

Жителі цих населених пунктів, які раніше отримували субсидії, пільги та інші соцвиплати на банківську картку, так само отримають ці виплати і за квітень. Тобто, у зручний для них час вони можуть піти до банкомату і зняти там гроші. Або ж просто карткою здійснювати безготівкові платежі.

А ось тим громадянам, які отримували свої гроші через Укрпошту (їм приносив їх листоноша), виплати прийдуть на Ощадбанк через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Отримати їх можна буде у будь-якому відділенні Ощадбанку, звернувшись зі своїм паспортом та ІПН (ідентифікаційним кодом).

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