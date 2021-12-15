Нафтогазу дозволили постачати газ за пільговим тарифом деяким споживачам. Які тарифи на газ пропонують українцям і хто може платити за зниженою ціною

Споживачам, які залишилися без постачальника та автоматично перейшли на обслуговування компанії НКРЕКУ ухвалила продавати газ за зниженою ціною – 7,95 гривень за кубометр. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Таким чином, Нафтогазу продовжили статус “постачальника останньої надії” (ПОН) майже для півмільйона домогосподарств, які вчасно не уклали договір з постачальником і тепер змушені платити за газ за захмарним тарифом. Такі громадяни мають 2 місяці на те, щоб знайти нового постачальника або вирішити питання зі старим. Протягом цього часу Нафтогаз постачатиме їм газ за пільговим тарифом.

Усі українці, які стануть клієнтами Нафтогазу, користуватимуться умовами річного тарифного плану “Фіксований”. Інші користувачі цього тарифу також платять за газ по 7,95 гривень за кубометр. Цей тариф залишиться незмінним до кінця квітня 2022 року.

Всі тарифи решти постачальників опубліковані у відкритому доступі на сайтах компаній, і споживачі можуть ознайомитися з ними та обрати найбільш прийнятний для них тариф.

Найдоступніша ціна на газ, станом на грудень 2021 року, у компанії “Енерджі Трейд Груп” – 7,799 гривень за кубометр газу. Також доступні ціни у “Евода Трейд” – 7,88 гривень за кубометр, у “ЧеркасигазЗбут” – 7,89 гривень за кубометр, у “Паливенерго” – 7,90 гривень за кубометр.

Найвищий річний тариф на газ пропонують клієнтам Херсонської обласної енергопостачальної компанії – 13,5 гривень за кубометр.

Тарифи на електроенергію в грудні -чи будемо платити більше?