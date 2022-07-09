Українцям повернеться плата за газ: що для цього потрібно зробити

Українцям повернеться плата за газ, яку помилково була ними переказана обласним газовим компаніям. Для цього потрібно лише заповнити заяву за спеціальною формою, супроводивши її копіями необхідних документів

Про це стало відомо з повідомлення у Facebook-акаунті ГазПравда. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Йдеться про колишніх клієнтів облгаззбутів, які купували газ у своїх обласних газових компаній. Після того, як ці компанії фактично збанкрутували, усіх їхніх клієнтів перевели з травня на обслуговування до компанії Нафтогаз.

Але при цьому багато хто з них уже встиг переказати травневу плату за газ колишнім постачальникам. Таким чином утворилася переплата у розмірі одного місячного платежу. Тепер колишні клієнти облгазів мають змогу повернути ці гроші.

ГазПравда пояснює, як це зробити. Потрібно заповнити спеціальну заяву на повернення коштів. Зразок цієї заяви можна знайти за таким посиланням.

Слід заповнити цю заяву від свого імені (від імені колишнього абонента облгаззбуту) та надіслати її колишньому постачальнику з копіями необхідних документів.

У повідомленні також зазначається, що, наприклад, КиївоблгазЗбут на 8 червня вже повернув своїм колишнім клієнтам понад 633 тисячі гривень травневої плати за газ. Повертають гроші колишнім абонентам й інші обласні газові компанії.

У ГазПравда також нагадують, що з 1 травня на обслуговування до Нафтогазу потрапили 10,1 млн абонентів збанкрутілих компаній. І тому травневу плату за газ вони мають сплачувати вже Нафтогазу, а не своїм колишнім постачальникам.

За комуналку можна не платити: що для цього потрібно