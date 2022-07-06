Українцям підвищили пенсії у липні: на скільки зросли виплати за підсумками індексації

В Україні 1 липня прожитковий мінімум зріс до 2027 грн, і разом з ним підвищили пенсії. На скільки зросли виплати за підсумками індексації

За підсумками індексації, розмір надбавки в середньому склав 45 грн на особу.

У Пенсійному фонді відзвітували, що розміри підвищення пенсій з 1 липня 2022 року кожному пенсіонеру визначено індивідуально, залежно від виду перерахунку. Комусь перерахували мінімальну пенсію за віком, іншим індексували доплату за понаднормовий стаж. Більшості підвищили саме мінімальну пенсію. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У липні пенсії зросли у 4,8 млн осіб. Мінімальна пенсія збільшилася на 93 грн – до 2027 грн. Пенсія із втрати годувальника у сім’ї військовослужбовців з 1 липня збільшилася на 186 грн – до 4054 грн. Пенсії шахтарям перерахували, додавши 279 грн. Мінімальний розмір виплат у такий спосіб склав 6081 грн. Також індексація торкнулася одержувачів максимальних пенсій. Їм держава з липня почне доплачувати на 930 грн. більше, і пенсія зросте до 20 270 грн.

Виплати індексованих пенсій розпочалися з 4 липня. У Пенсійному фонді нагадали, що пенсії громадянам перерахують автоматично.

Вперше в Україні прожитковий мінімум перетнув рубіж у 2 тисячі гривень, тоді як до 1 липня для осіб непрацездатного віку він становив 1934 гривні.

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