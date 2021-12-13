Метеорологи попереджають про сильні снігопади на Заході України і небезпеку сходження лавин у Карпатах

Про це повідомляє Телеграм-канал ДСНС України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Realist.

Значна сніголавинна небезпека у зв’язку з випавшим снігом збережеться на високогір’ї Закарпатської та середньогір’ї Львівської областей 13 та 14 грудня, на високогір’ї Івано-Франківської області 13 грудня, і помірна небезпека 14 грудня. Метеорологи попереджають про сильні снігопади на Заході України і небезпеку сходження лавин у Карпатах.

За даними Ventusky, 14 грудня в деяких районах Карпат сніговий покрив буде досягати 47 см. Середня товщина покриву 20-25 см. Температура очікується -2-6 градусів.

За повідомленнями синоптиків, 14 грудня сильні снігопади пройдуть на території Івано-Франківської (10-23 см сніговий покрив), Львівській (5-15 см), Тернопільській (5-13 см) в північно-східній частині Закарпатської області. Невеликий сніг очікується також в Рівненській і Волинській областях, на заході Хмельницької, Чернівецької та Житомирської областей.

Коли в Україні вдарять морози до -21 градусів: синоптики попередили про хвилі похолодання