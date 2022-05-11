Українців попередили про різке погіршення погоди: у яких областях чекати на грози

В Україні 12 травняпрогнозують різке погіршення погоди – у яких регіонах буде похолодання та грози та шквали

У четвер, 12 травня, у західних, північних та деяких східних областях очікується погіршення погоди.Синоптик Ігор Кібальчич попереджає про короткочасні дощі з грозами, град та шквали.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНІАН.

“У четвер, 12 травня, вночі погода в Україні буде без опадів, а ось вдень активний холодний фронт із заходу принесе у західні, північні та місцями східні області короткочасні дощі з грозами, місцями не виключено випадання граду та шквалисте посилення вітру”, – розказав Ігор Кібальчич.

За словами синоптика, у центральних та південних регіонах буде сухо. Температура суттєво підвищиться: вночі +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С, у південно-західній частині країни до +28 °С.

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