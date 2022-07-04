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Українців наполегливо просять дотримуватися комендантської години –МВС

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украинцев просят придерживаться комендантского часа

Комендантська година в Україні введена з метою забезпечення безпеки громадян та протидії диверсійним групам. Українців наполегливо просять дотримуватися комендантської години

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За словами Монастирського, проблемою є те, що не всі українці дотримуються умов комендантської години і це, за його словами, питання до законодавців, щоб була встановлена належна відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, мається на увазі адміністративна відповідальність.

Українців наполегливо просять дотримуватися комендантської години –МВС

“Я ще раз нагадаю, що комендантська година сьогодні – вимога часу і це не забаганка будь-кого, щоб обмежити пересування людей. Це питання протидії ДРГ, це і питання переміщення чутливих вантажів, які здійснюються саме під час комендантського часу, це і питання безпеки на вулиці, яка сьогодні потребує саме таких заходів. Тому, я звертаюсь до всіх громадян з тим, що потрібно виконувати вимоги, які передбачені в кожному регіоні окремо. Вони встановлюються з узгодженням з місцевою владою і таких правил треба однозначно дотримуватися”, – зазначив він..

Після введення воєнного стану в Україні було також запроваджено і комендантську годину, у цей час громадянам заборонено перебувати на вулиці. Термін дії комендантської години кожен регіон визначає самостійно. Зокрема, у Києві заборона діє з 23:00 до 05:00.

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