Українців наполегливо просять дотримуватися комендантської години –МВС

Комендантська година в Україні введена з метою забезпечення безпеки громадян та протидії диверсійним групам. Українців наполегливо просять дотримуватися комендантської години

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За словами Монастирського, проблемою є те, що не всі українці дотримуються умов комендантської години і це, за його словами, питання до законодавців, щоб була встановлена належна відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, мається на увазі адміністративна відповідальність.

“Я ще раз нагадаю, що комендантська година сьогодні – вимога часу і це не забаганка будь-кого, щоб обмежити пересування людей. Це питання протидії ДРГ, це і питання переміщення чутливих вантажів, які здійснюються саме під час комендантського часу, це і питання безпеки на вулиці, яка сьогодні потребує саме таких заходів. Тому, я звертаюсь до всіх громадян з тим, що потрібно виконувати вимоги, які передбачені в кожному регіоні окремо. Вони встановлюються з узгодженням з місцевою владою і таких правил треба однозначно дотримуватися”, – зазначив він..

Після введення воєнного стану в Україні було також запроваджено і комендантську годину, у цей час громадянам заборонено перебувати на вулиці. Термін дії комендантської години кожен регіон визначає самостійно. Зокрема, у Києві заборона діє з 23:00 до 05:00.

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