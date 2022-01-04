Українці зможуть влаштуватися на роботу у Польщі за спрощеною системою

2022 року українці, які їдуть, зможуть влаштовуватися на роботу в Польщі за спрощеною системою. Дозвільні документи для працевлаштування будуть видавати строком на два роки всім бажаючим

Віце-президент компанії Gremi Personal, яка надає послуги для претендентів у сфері міжнародного працевлаштування, Кароліна Шлешинська розповіла, що влада Польщі прийняла рішення спростити процедуру видачі дозвільних документів для працевлаштування українських заробітчан.

Досі такі документи оформляли на строк до півроку. Незабаром терміни їхньої дії продовжать до двох років. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідний закон про іноземців уже ухвалив Сейм Польщі. Наразі документ направлений на підпис президенту країни Анджею Дуді. Очікується, що нові правила набудуть чинності найближчим часом.

В результаті, українські заробітчани, які добре володіють польською мовою, отримають більше можливостей для стабільної та високооплачуваної роботи.

Варто зазначити, що влада Польщі має намір спростити надання посвідки на проживання для іноземних громадян. Це також зачепить і українців.

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