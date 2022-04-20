Українці не можуть отримати нові, підвищені пенсії – з чим це пов’язано

Із квітня майже двом з половиною мільйонам українців підвищили пенсії. Однак зараз вони не зможуть отримати нові, підвищені пенсії – в чому причина

Нова пенсія стане доступна українцям лише згодом. Це пов’язано з особливостями звітності, яку здає бізнес. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Кому підвищили пенсію?

З квітня підвищили виплати майже 2,5 мільйонам пенсіонерів, які, вийшовши на заслужений відпочинок, продовжують працювати. Обов’язкова умова: з моменту призначення їм пенсії (або з моменту її останнього перерахунку) вони повинні мати вже 24 місяці додаткового трудового стажу. Причому, стажу офіційного, з якого було сплачено ЄСВ. У цьому випадку вони отримують право на перерахунок пенсії і на отримання підвищених виплат із квітня.

Що беруть до уваги при перерахунку пенсії?

Зазвичай при перерахунку пенсії, як і при її призначенні, враховують зарплату і стаж роботи. Але нерідко так трапляється, що людина після досягнення пенсійного віку змінила роботу, і на тій роботі отримує меншу зарплату, ніж до виходу на пенсію. У цьому випадку при перерахунку пенсії беруть до уваги лише страховий стаж, який став більшим на 24 місяці, а зарплату не враховують.

А от, якщо пенсіонер отримує на пенсії більшу платню, ніж мав раніше, тоді при перерахунку візьмуть до уваги і зарплату. І, відповідно, підвищення пенсії буде більш суттєвим.

Чи потрібно для перерахунку пенсії звертатись у пенсійні органи?

Ні, звертатися не потрібно. Адже, якщо ви працюєте і отримуєте зарплату офіційно, то всі ваші дані про роботу відображаються у реєстрах Пенсійного фонду, і перерахунок здійснять автоматично.

Чому підвищену пенсію не виплатять вже у квітні?

Перерахунок пенсії буде здійснено справді з квітня, а от отримати підвищену пенсію громадяни зможуть лише через кілька місяців. Це пов’язано з особливостями подання звітності підприємцями, які подають звіти лише у травні. Через це пенсію, яку буде підвищено з квітня, українці зможуть отримати лише влітку. Однак тоді їм відразу виплатять різницю за кілька місяців, починаючи з квітня. Отже, жодної копійки зі своєї нової пенсії вони не втратять.

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