Українці можуть самостійно освятити паску та інші страви – як це зробити

Цього року святкування Великодня відрізнятиметься від звичного, але відмовлятися від нього не треба. Вірянам порадили як самостійно освятити паску та інші страви вдома

Щоб освячувати великодні кошики, не обов’язково йти до церкви. В ПЦУ та УГКЦ наголошують, щоб не наражати себе на небезпеку в умовах війни через високу ймовірність атак церков рашистами, люди можуть самостійно освятити паску й інші страви. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Дивогляд”

Віряни можуть подивитися літургію, яку транслюватимуть онлайн, а потім окропити паску свяченою водою. При цьому треба промовити молитву.

Молитва на благословення хліба

Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благоволи освятити хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був він усім, що споживають його, на спасення душі, на здоров’я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу.

Милістю і щедротами єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення м’ясної їжі

Споглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всю іншу м’ясну поживу, благослови й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився насолодитися Твоєю ласкою, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одержимо, чесного ради хреста Твого й тридневного з мертвих воскресення.

Бо Ти є істинна Пожива й Податель благ, все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення молочних та інших страв

Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, молоко, яйця й іншу поживу, й нас збережи у благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цими Твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовної твоєї благости, ради пресвітлого з мертвих тридневного воскресення Господа нашого Ісуса Христа. Бо Твоя є влада, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

На благословення всієї їжі та напоїв

Господи, Ісусе Христе, Боже наш, благослови нам їжу і пиття молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх, яко благословен на віки віків. Амінь.

Після кожної молитви великодній кошик треба перехрестити.

Молитви для вірян УНКЦ для самостійного освячення великоднього кошика

Коли вся родина збирається разом, глава сім’ї промовляє:

“Христе, світло істинне, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ! Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь”.

Після цього читає чи співає рівно:

“Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас” (під час цього всі творять на собі знак хреста).

Всі відповідають співом: Амінь.

Тоді всі разом співають тропар Пасхи:

“Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував”. (тричі)

Опісля читають уривок із Євангелія від Марка (16:1−8). Господар дому озвучує це.

Всі відповідають: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!

Читання може звершити господар дому або хтось із родини:

“У той час, як минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою: — Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякались. Він до них промовив: — Не бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Та ви йдіть, скажіть його учням і Петрові, що він випередить вас у Галилеї: там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися”.

Всі мовлять або співають: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!

Після читання промовляється:

“Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господу Ісусові,єдиному безгрішному. Хресту твоєму поклоняємось, Христе, і святе воскресіння твоє величаємо і славимо, бо ти Бог наш, крім тебе іншого не знаємо, ім’я твоє призиваємо.

Прийдіть, усі вірні, поклонімось святому Христовому воскресенню, це бо прийшла через хрест радість усьому світові. Завжди благословляючи Господа, славимо воскресення Його, бо, розп’яття перетерпівши, Він смертю смерть переміг”.

Тоді господар дому мовить молитву благословення страв:

“Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благослови нас і цю трапезу, яку маємо спожити, щоб, підкріпившись нею, ми могли проповідувати з мертвих воскресіння Твого Єдинородного Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, що з Ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків”.

Усі відповідають співом: Амінь.

Після цього старший із родини виголошує радісним голосом:

Христос Воскрес!

Усі присутні відповідають:

Воістину Воскрес!

Після цього можна сідати до святкової трапези.

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