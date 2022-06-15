Українці можуть отримати допомогу 6660 гривень через Telegram або Viber –як це зробити

На жаль, багато громадян нашої країни зазнали втрат внаслідок бойових дій. Велика кількість державних та міжнародних організацій вирішили допомогти українцям, здійснюючи грошові виплати. Як отримати допомогу 6660 гривень через Telegram або Viber

Громадяни можуть отримати додаткових 6600 гривень допомоги від ADRA Ukraine. Кошти виплачуються одноразово у рамках благодійної програми після реєстрації. Їх можна отримати через Telegram або Viber.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Фонд надає допомогу внутрішньо переміщеним особам з Херсонської, Луганської, Запорізької, Донецької областей особам у розмірі 6660 грн. Але не всі ВПО зможуть отримати виплати, на них претендують лише найбільш уразливі категорії:

вагітні та годуючі мами;

інваліди та особи з хронічними захворюваннями;

поранені;

багатодітні сім‘ї;

діти з зони бойових дій;

діти з хронічними хворобами;

сироти;

громадяни з особливими потребами віком від 50 років.

Подати заявку можна зателефонувавши за номером:

0506155750

0931706739

0673331752

Служба підтримки благодійного фонду працює щодня, окрім суботи, з 08:00-18:00. Потім за номером, на який ви телефонували вам потрібно надіслати документи, що підтверджують наявність права на отримання коштів у чат-бот у Telegram або Viber. 6660 гривень отримають ті громадяни, які ще не отримували жодних інших виплат від організації.

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