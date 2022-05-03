Українці можуть достроково виходити на пенсію, але за певних умов

У зв’язку з новими змінами у пенсійному законодавстві українці можуть достроково виходити на пенсію

Пенсію в Україні тепер можна оформити за півтора роки до досягнення пенсійного віку. Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства” набув чинності 30 квітня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Таким чином, українці отримали повне право достроково виходити на пенсію, але за певних умов.

Право на дострокову пенсію мають громадяни, яких звільнили з роботи через скорочення штату або ліквідацію підприємства за півтора роки до досягнення ним пенсійного віку. Також достроково призначатимуть пенсії батькам дітей, які страждають на рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

За наявності необхідного стажу звичайні громадяни також зможуть вийти на пенсію на 1,5 роки раніше. Нагадаємо, що пенсійний вік в Україні сьогодні становить 60 років і для чоловіків, і для жінок.

Згідно з новим законом, в Україні повертається дата щорічної індексації для всіх категорій пенсіонерів – 1 березня. Цю дату не змінюватимуть, переносячи ближче до чергових виборів або ще яких-небудь “долібних” моментів.

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