Українці масово відмовляються від співпраці з окупантами

Мешканці тимчасово окупованих рашистами територій масово відмовляються від співпраці з окупантами. Натомість рашисти дивуються такій самоорганізації українців

Про це свідчать дані головного управління розвідки, передає NNS

На тимчасово захоплених росією територіях Харківської області розгорнувся широкий волонтерський рух. Люди масово самоорганізовуються для взаємодопомоги через складну соціально-побутову ситуацію.

Так, у Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської “допомоги”.

У Куп’янському районі, де немає водопостачання, волонтери організували доставку технічної води для літніх людей. При цьому ситуацію з питною водою надалі вкрай напружена.

рашистські окупанти не соромляться заважати навіть волонтерам, зокрема 20-21 квітня окупанти відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

Самі окупанти здивовані волонтерським рухом українців. За їхніми словами: “У росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством”.

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