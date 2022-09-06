Україна вимагає у РФ гуманітарний коридор ще із однієї території України

Ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Внаслідок цього віцепрем’єрка Ірина Верещук вимагає у РФ надати гуманітарний кордон для охочих евакуюватися

Верещук наголосила, що востаннє обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього енергоблоку Запорізької АЕС. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися.

Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на слова віцепрем’єрки Ірини Верещук в ефірі французького телеканалу LCI. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

“Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до рф з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!” – закликала посадовиця.

Вона зазначила, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори. Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати до безпечних місць, наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли, як енергодарці оцінюють ризики перебування російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції. Мешканці Енергодара намагаються виїхати з окупованого міста намагаються виїхати з окупованого міста на підконтрольну Україні територію через загрозу втрати контролю за ситуацією і процесами на ЗАЕС.

Небезпека нової ядерної катастрофи на ЧАЕС — Україна вимагає від ООН вжити заходи