Україна вимагає направити на Каховську ГЕС міжнародну місію – у росії відповіли

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона вимагає направити на Каховську ГЕС міжнародну місію спостерігачів

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS.

“Президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до здійснення чергового теракту на території Херсонської області. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС”

За його словами, такий теракт може спричинити тисячі жертв та затопити десятки населених пунктів.

“Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом із українським персоналом” – сказав Денис Шмигаль

У рф оперативно відреагували на пропозицію Шмигаля, і заявили, що будь-яка міжнародна місія, ініційована Україною на Каховську ГЕС, буде свідомо необ’єктивною та політизованою. За словами рашистів Київ та НАТО обов’язково підготують «провокацію», якщо на Каховську ГЕС буде спрямовано міжнародну місію.

Раныше стало выдомо, що російські окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС ще у квітні. Тоді провели осовні роботи.

Також російські терористи замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС, їх підрив призведе до масштабної катастрофи.

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