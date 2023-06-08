Україна та ООН домовилися про гуманітарну допомогу та евакуацію людей, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС, з окупованої частини Херсонської області

Головна умова ООН – забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Уряду України території.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, інформує НСН.

Сьогодні, 8 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Координатором системи ООН в Україні, Гуманітарним координатором Денізом Брауном.

Тема обговорення – гуманітарні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

Україна та ООН домовилися про евакуацію людей з Лівобережжя, але є умова

“Українська сторона відзначила направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території. Водночас було наголошено, що масштаб руйнувань і страждань, завданих громадянам і тваринам, вимагає якісно іншого реагування. За підсумками зустрічі погоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та спрямує додаткові сили в Херсонську та інші постраждалі області”, – йдеться в повідомленні.

Також сторони домовилися про те, що ООН надішле гуманітарну допомогу і проведе евакуацію мирного населення, за умови безпечного проїзду на окуповані території.

Представники ООН попрямують на Лівобережжя Херсона щойно Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

Як відомом, росіяни підірвали дамбу на Каховській ГЕС, що спричинило затоплення кількох населених пунктів. Також окупанти не проводять евакуацію мирного населення, а подекуди – перешкоджають евакуації.

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