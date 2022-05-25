Україна посилює оборону кордонів на півночі України через небезпеку повторного вторгнення

МВС України посилює режим служби в прикордонних областях, зокрема оборону кордонів на півночі України через небезпеку повторного вторгнення РФ



Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення РФ з північного напрямку. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Ми спільно з підрозділами Збройних сил зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії. На сьогоднішній день ми частіше стикаємося з артилерійськими чи мінометними обстрілами. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають», – сказав Єнін.

За його словами, зараз вздовж кордонів з Білоруссю елементів накопичення ударних угрупувань ворога не спостерігається.

«Ворог здійснює турбуючий вогонь не даючи нам відволікти певні резерви на більш «гарячі» напрямки», – додав Єнін.

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