Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають у полоні росії. Адже країні дуже важко нести роботу щодо повернення полонених.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, дуже важко вести роботу щодо повернення полонених.

“Тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема – зусиль Ватикану. Ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні Росії, і ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. Ми сподіваємось на підтримку”, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що цього місяця у Канаді відбудеться зустріч щодо цього пункту формули миру, щодо гуманітарних питань. Президент запросив Ватикан взяти участь.

Україна передасть Ватикану список журналістів у полоні Росії – Зеленський

Як ми повідомляли раніше, вчора, 10 жовтня, стало відомо про смерть Вікторії Рощиної, української журналістки, в російському полоні. Спочатку росіяни повідомили про це батькові дівчини, згодом загибель підтвердили українські офіційні структури. З’явилися нові подробиці цієї резонансної трагедії.

У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в рф, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано – воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані росією території. У квітні 2024 року росія вперше підтвердила, що незаконно утримує її.

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