Територія Чорнобильської АЕС знаходиться неподалік кордону Білорусі, прихильника Росії. Вона є найкоротшим шляхом до столиці України. Тому в Зоні відчуження розгорнуто додаткові військові сили на випадок вторгнення РФ

Чорнобильська зона відчуження є найкоротшим шляхом до столиці України Київ у разі вторгнення російських військ через кордон Білорусі, тому тут Україною розгорнуто додаткові сили. Про це пише The New York Times. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

“Два місяці тому уряд розгорнув додаткові сили в цьому районі через посилення напруженості у відносинах з Росією та Білоруссю, союзником Кремля, чия межа знаходиться за 5 миль від постраждалого реактора і куди Росія нещодавно перекинула війська”, – йдеться у публікації.

Видання посилається на розмову із прес-секретарем Житомирського прикордонного загону, підполковником Юрієм Шахрайчуком.

“У той час як більша частина уваги до потенційного вторгнення Росії зосереджена на нарощуванні військ та щоденних бойових діях на сході, найкоротший маршрут із Росії до столиці України, Києва йде з півночі. І проходить через ізольовану зону навколо Чорнобильської АЕС”, – зазначає також видання.

Наголошується, що це робить район Чорнобиля місцем, де Україна змушена розгорнути додаткові сили попри радіоактивне забруднення території.

“Це змушує військових розгорнути сили безпеки в досі в радіоактивному лісі, де вони несуть як зброю, так і обладнання для виявлення радіаційного опромінення”, – йдеться у публікації.

Поки що ніхто з прикордонників, спрямованих у зону у листопаді, не отримав високих доз.

Зазначається, що українських сил, які зазвичай є в районі, було б недостатньо, щоб відобразити вторгнення, якщо воно відбудеться.

У 2020 році в Зоні відчуження мобільний оператор Vodafonе Україна встановив мобільні вежі. А у 2021 році Державне агентство управління Зоною відчуження мало встановити на цих вежах спеціальні відеокамери з тепловізійними об’єктивами. Як обіцяв екс-глава ДАЗВ Сергій Костюк, такою системою відеоспостереження мали покрити 80% території Зони.

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